Самолет Москва-Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы (Шереметьево) в Сеул, запросил экстренную посадку в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга в ночь на четверг из-за заболевшей четырехлетней девочки.

"Самолет запросил посадку в связи с тем, что резкое ухудшение здоровья было у одной из пассажирок, а именно - у девочки 2013 года рождения, резко поднялась температура. Самолет благополучно приземлился. Медики подъехали, приняли решение о госпитализации девочки с мамой", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" начальник пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елена Епимахова.

По ее словам, самолет сел в екатеринбургском аэропорту в 1:35 (23:35 мск). На борту было 391 пассажир и 13 членов экипажа. Boeing улетел через два часа после дозаправки.