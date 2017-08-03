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Около 80 участников танцевального фестиваля в Бурятии пострадали от отравления

Госпитализировано 73 человека, возбуждено уголовное дело

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Республике Бурятия по факту отравления 77 участников танцевального фестиваля, в том числе 66 детей, сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным управления, в среду несколько десятков туристов, отдыхавших на территории туристического комплекса в местности Лемасово на побережье Байкала, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В течение суток люди с похожими симптомами продолжали поступать с турбазы в медицинские учреждения. Следственным отделом по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, с конца июля на территории туристического комплекса в местности Лемасово Кабанского района Республики Бурятия отдыхали три больших группы туристов. Также на территории комплекса проводился танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp, на который съехались коллективы и участники с детьми из разных регионов России. 2 августа в послеобеденное время 26 отдыхавших детей и двое взрослых обратились в медицинский блок с жалобами на боли в животе. По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Исследуются образцы еды, изучаются документы о поставках продукции, меню. Проводятся допросы работников турбазы и пострадавших туристов.

По данным республиканского министерства здравоохранения, состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу - два человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу - семеро. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый.

В свою очередь, пресс-служба Министерства здравоохранения по Забайкальскому краю сообщает, что среди отравившихся - 12 детей из Забайкальского края. Предварительно всем поставлен диагноз гастроэнтероколит неуточненной этиологии. Их состояние средней степени тяжести и удовлетворительное.

В фестивале BaikalDanceCamp участвуют около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Теги: Россия, Бурятия
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