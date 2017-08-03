Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 38 тыс. га

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на утро четверга охватили 38 тыс. 308 га леса в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"По оперативной информации Лесопожарного центра, в крае на 10:00 местного времени зарегистрирован 81 лесной пожар в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах", - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет. Три пожара локализованы. В тушении огня задействованы около 300 человек и 11 единиц техники.

Кроме того, в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском районах на удаленном расстоянии действуют 66 природных пожаров на общей площади 38,1 тыс. га, из них покрыто лесом более 9 тыс. га.

Отмечается, что за данными пожарами следят, но не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию будут выше, чем вред, который они нанесут.

По предварительным данным, пожары возникают из-за частых гроз.

В крае действует особый противопожарный режим, за исключением Норильска и Таймырского муниципального района.

На период действия особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.