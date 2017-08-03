Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов в Абхазии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, в результате которых погибли двое и пострадали более 30 российских туристов, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В соответствии с действующим законодательством, в случае если преступление совершено против граждан России, лица его совершившие несут ответственность в соответствии с положениями УК РФ. В связи с этим председатель СКР поручил Главному следственному управлению организовать доследственную проверку по данному факту", - сказала Петренко.

По ее словам, в настоящее время во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о пострадавших и погибших гражданах России. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.