Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в Приморье
В России

Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный и двое его соратников получили повестки в полицию на пятницу, в их отношении возможно будут составлены протоколы об административных нарушениях.

"С утра пораньше домой пришли полицейские. Принесли повестку. Такую же, как до этого вручили Леониду Волкову. Такую же, как пытаются вручить Николаю Ляскину", - написал Навальный в четверг на своём сайте.

"В 10 утра должен явиться в отдел полиции, потом, очевидно, на суд", - добавил он.

В свою очередь, глава штаба Навального Леонид Волков написал на своей странице в Facebook, что они должны явиться в полицию для "составления протокола по (статье) 20.2.8 (Кодекса об административных нарушениях РФ - повторное нарушение правил организации публичных мероприятий - ИФ).

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.

Теги: Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Пять туристов пропали во время похода в ПриморьеПять туристов пропали во время похода в Приморье
Среди пропавших - 10-летняя девочкаПодробнее
Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну
По мнению премьера, санкционный режим будет жестче закона Джексона - Вэника и продлится десятилетияПодробнее
Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"Росгвардия отказалась считать стрельбу в Мособлсуде расправой над "бандой ГТА"
В федеральной службе не согласны со слухами о том, что с подсудимыми пытались расправиться таким изощренным способомПодробнее
ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатораЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора
По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможноПодробнее
В Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкцияхВ Кремле заинтересовались мнением Дональда Трампа об антироссийских санкциях
Дмитрий Песков констатировал, что из Вашингтона поступает противоречивая информация о позиции Белого домаПодробнее
Энергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человекЭнергоавария на Дальнем Востоке затронула более 1,5 миллиона человек
Авария произошла вечером во вторник по местному времениПодробнее
Корреспондента "Новой газеты" выдворят из РоссииКорреспондента "Новой газеты" выдворят из России
Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в странеПодробнее
Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
В российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФПодробнее
Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве
Сегодня стало известно, что 12 мая суд наложил арест на два гаража, часы и драгоценности экс-депутата ГосдумыПодробнее
РФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего ВостокаРФ не поставила в Китай 477 МВт из-за аварии в энергосистеме Дальнего Востока
Из-за аварии произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов на Забайкальской и Дальневосточной ж/дПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПри взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянкиВ РоссииМедведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войнуВ РоссииПять туристов пропали во время похода в ПриморьеМоскваСМИ сообщили о новом варианте расселения москвичей в рамках реновацииВ миреЗапрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентябряСпортШарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Убыток Tesla по итогам II квартала оказался выше прогноза

Хасан Рухани вступил в должность президента на второй срок

Совет по правам человека встал на защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Рейтинг "Единой России" превысил 50%

Взрыв школы в Миннеаполисе

Взрыв школы в Миннеаполисе5 фото

Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций

По его словам, компания будет искать возможность работать так, чтобы минимизировать последствия санкций Подробнее

Сотрудников университета в Волгограде эвакуировали из-за повреждения газовой трубы

Пострадавший от взрыва при распилке мины житель Еревана скончался в больнице

Facebook опередил Twitter по упоминаемости в СМИ в июле

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионах

Генетики впервые отредактировали вызывающие болезни мутации в человеческих эмбрионахУченые, кроме этого, смогли изменить ядерную ДНК, влияющую на фенотип человека - рост, внешность, цвет глаз и т.д. Подробнее

Ученые предупредили о непригодности Южной Азии для жизни в 2100 году из-за изменения климата

Рубль опустился к доллару и евро в четверг утром на дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,2%

Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции