Навальному принесли повестку в полицию на 4 августа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный и двое его соратников получили повестки в полицию на пятницу, в их отношении возможно будут составлены протоколы об административных нарушениях.

"С утра пораньше домой пришли полицейские. Принесли повестку. Такую же, как до этого вручили Леониду Волкову. Такую же, как пытаются вручить Николаю Ляскину", - написал Навальный в четверг на своём сайте.

"В 10 утра должен явиться в отдел полиции, потом, очевидно, на суд", - добавил он.

В свою очередь, глава штаба Навального Леонид Волков написал на своей странице в Facebook, что они должны явиться в полицию для "составления протокола по (статье) 20.2.8 (Кодекса об административных нарушениях РФ - повторное нарушение правил организации публичных мероприятий - ИФ).

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов.