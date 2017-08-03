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Совет по правам человека встал на защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Решение о выдворении журналиста "Новой газеты" Али Феруза противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека, Совет поправам человека при президенте РФ предпримет все усилия, чтобы найти решение его вопроса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета.

"СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Cовет получил из редакции "Новой газеты" письмо по делу Али Феруза, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"Совет уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Али Феруза (литературный псевдоним журналиста Худоберди Нурматова) и намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы", - добавили в СПЧ.

Накануне главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять из России корреспондента издания Али Феруза (Худоберди Нурматова).

"Наша власть может совершать различные несуразные вещи, но такую вещь она совершить не может, потому что тогда на страну ляжет непростительное участие в лишении человека жизни. Мне кажется, власть это понимает, и мы обратились к президенту страны, мы обратились в ФМС, мы готовим апелляцию на решение Басманного суда, и мы рассчитываем на то, что Али останется жив", - сказал Муратов в видеообращении на сайте газеты в среду.

Он отметил, что газета действительно не имела права взять его на работу, однако, не нарушая законодательства, платила ему стипендию за его работу.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение о выдворении гражданина Узбекистана, корреспондента "Новой газеты" Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ.

Теги: Али Феруз, Худоберди Нурматов
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