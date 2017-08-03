Возбуждено дело по факту нападения на двух оперативников центра "Э" в Самаре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который оказал сопротивление полицейским и ранил их ножом, сообщается на сайте управления в четверг.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Установлено, что накануне около 14:00 подозреваемый, находясь в помещении дома по улице Демократической города Самары, ударил ножом двух оперуполномоченных регионального Центра по противодействию экстремизму МВД РФ, "с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности".

"Он умышленно нанес каждому не менее одного удара ножом в область грудной клетки, потерпевшие были незамедлительно доставлены в больницу, где им до настоящего времени оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Подозреваемый скрылся с места преступления. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разыскивают мужчину, который оказал сопротивление полицейским и ранил их ножом. По информации регионального ГУ МВД, это уроженец одной из республик Средней Азии 1992 года рождения.

Полицейские дают приметы разыскиваемого и отмечают, что он может находиться в дачных массивах в Кировском и Красноглинском районах Самары. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить в правоохранительные органы.