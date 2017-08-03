Экс-полицейский в Тамбове осужден условно за передачу данных об умерших

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник дежурной части городского управления полиции Тамбова признан виновным в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), сообщает в четверг пресс-служба регионального СУ СКР.

По материалам дела, с января 2014 года в течение года сотрудник полиции получал на банковскую карту деньги от представителя ритуальной компании за предоставление служебной информации о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел.

"Используя полученные сведения, фирма заключала договоры с родственниками умерших на оказание ритуальных услуг и таким образом извлекала прибыль. Всего за год сотрудник полиции получил от ритуальной компании более 160 тысяч рублей", - отмечает пресс-служба.

Бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Уголовное дело в отношении представителя ритуальной компании, обвиняемого в даче взятки, находится в стадии судебного рассмотрения.