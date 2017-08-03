Путин приехал на Нижне-Бурейскую ГЭС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на Нижне-Бурейскую ГЭС, где ознакомился с подготовкой в введению ее в эксплуатацию.

Руководители ГЭС и компании "РусГидро" рассказали Путину, что одна из целей возведения гидроэлектростанции - увеличение выработки более дешевой электроэнергии в Амурской области и подключение новых потребителей.

"Уже можно новых потребителей, бытовых, я имею в виду, перевести с угля на электричество с пониженным тарифом?" - поинтересовался президент.

Как заверили его специалисты, Нижне-Бурейская ГЭС в перспективе сможет значительно улучшить экономику работы тепловых станций.

Ранее в четверг сообщалось, что "РусГидро" ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции - 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1 млрд 650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы "РусГидро".