Убийца фаната "Спартака" пожаловался на пытки и избиения в колонии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ФСИН начала проверку после того, как отбывающий наказание в Красноярском крае убийца фаната "Спартака" Аслан Черкесов пожаловался на пытки и избиения в колонии.

"В ряде средств массовой информации 01.08.-02.08.2017 были опубликованы материалы с жалобой осужденного Аслана Черкесова на пытки и избиения в учреждении, где он отбывает наказание. По фактам, изложенным в публикациях, ГУФСИН России по Красноярскому краю проводит проверку", - говорится в сообщении пресс-службы главного управления ФСИН по региону.

Материалы проверки будут переданы в главное следственное управление СКР по Красноярскому краю.

Футбольный болельщик Егор Свиридов был убит в ходе драки с уроженцами северокавказских республик 6 декабря 2010 года на Кронштадском бульваре в Москве.

Черкесов в октябре 2011 года был признан виновным в убийстве Свиридова и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2013 году Черкесов уже жаловался на избиения сотрудниками колонии и незаконное применение препаратов. Черкесов, который находится в ИК-31, в 2013 году также помещался в специальное помещение для нарушителей дисциплины.