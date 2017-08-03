При опрокидывании лодки в Поморье утонули два рыбака

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Маломерное судно с тремя рыбаками на борту перевернулось на реке Пинега в Архангельской области, в результате погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в четверг.

Инцидент произошел около 03.00 четверга в районе базы отдыха "Голубино".

"Один мужчина сумел добраться до берега вплавь, тело другого рыбака запуталось в сетях и его удалось извлечь из воды, судьба третьего рыбака на настоящее время неизвестна. С высокой вероятностью можно считать, что мужчина утонул, готовится выезд группы водолазов для поиска его тела", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Евгения Хозяинова, основной причиной происшествия стала рыбалка в условиях недостаточной видимости и несоблюдение правил эксплуатации маломерного судна. Предположительно, мужчины также находились в состоянии алкогольного опьянения.