МЧС сообщило о двух погибших и двух пострадавших жителях Петербурга в Абхазии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - При взрыве на военном складе в Абхазии погибли две женщины из Петербурга, еще две жительницы северной столицы были госпитализированы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по городу в четверг.

"Состояние пострадавших пока неизвестно. Но известно, что они обращались за медицинской помощью и были госпитализированы. По нашей информации, вопросы, связанные с транспортировкой, решает абхазская сторона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Пострадавшие - женщины 34 и 67 лет.

Как сообщалось, в четверг на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов.

В Минздраве Абхазии сообщили, что общее количество пострадавших при взрывах составило около 60 человек, большинство из которых - российские туристы. Жертвами взрывов стали две туристки из Петербурга, совершавшие конную прогулку.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, в результате которых пострадали более 30 российских туристов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба распорядился создать госкомиссию для ликвидации последствий ЧП. В ее состав вошли руководители МЧС, Минздрава, Минтуризма, Минфина, представители администрации президента и правительства республики.