Володин прояснит у "Аэрофлота" ситуацию с отменой бесплатной нормы провоза багажа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал, что поинтересуется у руководства "Аэрофлота", как в авиакомпании намерены исполнять нормы нового закона об отмене бесплатной нормы провоза багажа.

"Обязательно поинтересуюсь у компании "Аэрофлот", как они планируют реализовывать нормы закона", - сказал Володин на форуме "Территория смыслов на Клязьме" в четверг, отвечая на вопрос одной из участниц смены. Она выразила обеспокоенность тем, что по новому закону пассажиры бесплатно смогут взять с собой гораздо меньше вещей, чем раньше, а ручная кладь будет ограничена 5 кг.

В ответ Володин напомнил, что принятый Думой и Советом Федерации законопроект был призван решить проблему "дочки" "Аэрофлота" - низкобюджетной авиакомпании "Победа", которая запрещала бесплатный провоз рюкзаков в ручной клади (в том числе дамских сумочек в виде рюкзаков), требуя сдавать все в багаж.

"Был большой конфликт, потому что раньше не разрешали провоз именно в этой компании, я имею в виду авиакомпанию "Победа". А сейчас они будут регламентировать провоз ручной клади определенным количеством килограммов", - сказал спикер Госдумы.

Он не исключил, что на форум во Владимирскую область, где собрались молодые политики, могут быть приглашены представители Минтранса России и "Аэрофлота" для прояснения ситуации с тем, как будет действовать новый закон и как правительство намерено регламентировать подзаконными актами права пассажиров.

Закон об отмене обязательного бесплатного провоза багажа был подписан президентом РФ, об этом сообщалось 30 июля. Акт вступает в силу в конце сентября - с этого момента авиакомпании не будут обязаны предоставлять пассажирам, которые приобрели невозвратные авиабилеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. Кроме того, должны быть регламентированы нормы бесплатного провоза ручной клади на всех рейсах.