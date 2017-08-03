Кучерена предложил поощрить нейтрализовавших членов "банды ГТА" сотрудников

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, участвовавшие в нейтрализации членов так называемой "банды ГТА" во время перестрелки в Мособлсуде, должны быть поощрены, считает глава Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

"Судя по кадрам в выложенном в интернете видеоролике из Мособлсуда, сотрудники полиции действовали достаточно мужественно, профессионально и в рамках закона. Именно поэтому они заслуживают поощрения", - сказал Кучерена "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что "следует разделить действия полицейских, которые конвоировали подсудимых и которые участвовали в их нейтрализации". "Оценка действий и тех, и других будет дана по результатам служебной проверки и расследования со стороны Следственного комитета", - добавил глава Общественного совета.

Отвечая на вопрос, будет ли дана оценка действиям руководителей соответствующих подразделений, Кучерена сказал: "Говорить об этом пока преждевременно, надо дождаться результатов проверки следствия. Но руководство министерства и Общественный совет при МВД держат в поле зрения тех руководителей, которые действуют непрофессионально или недобросовестно".

Кучерена подчеркнул также, что возглавляемый им Общественный совет держит на особом контроле ситуацию вокруг инцидента в Мособлсуде.

"Мы будем добиваться тщательного и всестороннего исследования всех обстоятельств этого инцидента", - сказал он.

Пятеро подсудимых по делу банды "ГТА" 1 августа напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции - мужчину и женщину - и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были убиты, пятеро человек получили ранения, в том числе двое подсудимых.