Микроавтобус с детьми попал в ДТП под Новороссийском

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с контейнеровозом под Новороссийском в четверг днем. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах Краснодарского края.

"Авария с участием микроавтобуса и грузовика-контейнеровоза произошла на 8 км автомобильной дороги A146 "Краснодар - Верхнебаканский" в районе перевала Волчьи ворота. В автобусе находились, в том числе, дети. По предварительным данным, погибших нет, информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что из-за серьезной аварии выезд из Новороссийска по трассе в сторону Краснодара затруднен.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о происшествии.