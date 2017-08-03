Россиянина в США приговорили к 46 месяцам тюрьмы за компьютерное мошенничество

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Сенах, выданный в 2016 году Финляндией США, приговорен к 46 месяцам тюремного заключения, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на американский Минюст.

По истечении этого срока 41-летний Сенах будет депортирован в Россию.

Ранее Сенах из Великого Новгорода признал себя виновным "в заговоре с целью нарушения закона о компьютерном мошенничестве".

По данным следствия, Сенах использовал вредоносное программное обеспечение, известное как Ebury, для взломов компьютеров по всему миру. Благодаря этой программе, Сенах и его пособники смогли "заразить" десятки тысяч компьютеров, в том числе в США, для получения миллионов долларов незаконных доходов.

Сенах был задержан в конце августа 2015 года на пограничном переходе в Восточной Финляндии при попытке въехать в Россию.

В начале 2016 года стало известно, что министерство юстиции Финляндии приняло решение выдать Сенаха США для проведения следствия и суда над ним.