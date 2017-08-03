Посольство РФ в Лондоне предупредило туристов о нападениях с использованием кислоты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Великобритании предупредило российских туристов об участившихся в Лондоне нападениях с использованием кислоты, говорится на сайте дипмиссии в четверг.

"Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и, в особенности, в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках", - говорится в сообщении.

Посольство приводит данные мэрии Лондона, согласно которым в 2016 году только в Лондоне зарегистрировано 445 нападений, а в первом квартале 2017 года - 144 нападения.

"Специальное заявление выпущено мэром Лондона, который призвал правоохранительные органы усилить борьбу с такого рода преступлениями, а судебные инстанции - ужесточить наказание", - отмечено в сообщении.