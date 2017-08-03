Плавучий остров нарушил судоходство в Вологодской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Плавучий остров стал причиной нарушения судоходства в четверг на Волго-Балтийском водном пути в Белозерском районе Вологодской области, сообщило главное управление МЧС России по Вологодской области.

"На 766-ом километре Волго-Балтийского водного пути произошла задержка движения судов", - говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, причиной затруднения движения стал плавучий остров. Его габариты 200 метров в длину и ширину, а толщина - 1,5-2 метра. Плавучий остров представляет из себя плотную массу, состоящую из плавающих водорослей, тины, торфа. Площадь его может достигать нескольких гектаров. Встречаются они практически повсеместно.

Так, летом 2009 года из России в Эстонию уплыл густо поросший лесом кусок суши площадью около четырех гектаров, "отколовшийся" от берега в Нарвском водохранилище. В Эстонии специалисты сочли, что самым разумным будет сбросить остров через дамбу и отправить фрагментами к морю, что и было сделано. В мае этого года дрейфующий остров размером 100 на 50 метров появился на пруду в центре Ижевска, изрядно удивив жителей города. На острове рос камыш и кустарник. Позже его отбуксировали к берегу.