Пограничники изъяли около 120 корней женьшеня у двух китайцев в Приморье

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более 100 корней редкого растения, женьшеня, изъяли сотрудники Погрануправления ФСБ по Приморью у двух граждан КНР.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в региональном Погрануправлении ФСБ, одного из граждан Поднебесной пограничники задержали на горно-таежном участке недалеко от поселка Барабаш. С помощью специальных приспособлений браконьеру удалось добыть больше 20 корней женьшеня.

"У другого иностранца сотрудники службы в Дальнереченске изъяли около 95 корней. Его машину остановили на трассе Владивосток - Хабаровск неподалеку от села Сальское. 47-летний водитель авто утверждал, что купил растение у неизвестного гражданина РФ для собственных нужд", - уточнили в управлении.

В отношении двух китайцев проводится разбирательство, ценный биоресурс изъят и отправлен на экспертизу.

Женьшень находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Действующим законодательством женьшень отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.