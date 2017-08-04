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Глава МЧС поручил обсепечить жильем пострадавших от пожаров в Красноярском крае

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям в Красноярске в четверг поручил к началу сентября обеспечить жильем всех пострадавших от майских пожаров в Красноярском крае и обеспечить развитие всей инфраструктуры.

"Мы приняли решение, что к началу сентября строительство или приобретение жилья будет завершено, а до конца сентября должны быть пройдены все приемочные комиссии, с учетом всех недоработок", - сказал Пучков.

Он подчеркнул, что также необходимо в полном объеме обеспечить благоустройство и развитие всей социально значимой инфраструктуры.

"В поселке Стрелка мы дополнительно отремонтируем детский сад, который находится рядом и который бойцы МЧС отстояли в сложных условиях", - отметил В.Пучков.

Министр отметил, что все 606 пострадавших уже получили материальную помощь по 10 тыс. рублей и компенсацию утраты имущества по 100 тыс. рублей.

В свою очередь первый заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко отметил, что все выделенные правительством РФ финансовые средства - 66,660 млн рублей - были выплачены пострадавшим.

По его словам, также всем семьям пострадавших выплачены финансовые средства из краевого бюджета, а каждому пострадавшему оказана единовременная материальная помощь. Из бюджета Красноярского края выделены и финансы на строительство, приобретение и капитальный ремонт жилого фонда.

Томенко сообщил, что ля обеспечения жильем нуждающихся семей за счет средств краевого бюджета ведется строительства 41 одноквартирного жилого дома в поселке Стрелка, завершается строительство 60-квартирного жилого дома в Канске, проходят процедуру согласования документы на приобретение на вторичном рынке 24 жилых помещений в Лесосибирске.

"По двум населенным пунктам вопросы обеспечения жильем пострадавшим решены. Вновь построенным жильем уже обеспечены 12 семей Бирилюсского района. Еще 13 семей в Нижнеингашском районе переселены в отремонтированное муниципальное жилье", - сказал он.

Крупные пожары произошли на территории Красноярского края 24 мая. Тогда в четырех населенных пунктах огнем было уничтожено 134 жилых дома, в которых проживало 205 семей.

Теги: Красноярский край, МЧС, Владимир Пучков
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