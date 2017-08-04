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Трое детей на мопеде попали в аварию в столице Камчатки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском мопед, на котором ехали трое детей - двое 13-летних подростков и 4-летний малыш, врезался в микроавтобус, двое мальчиков попали в больницу, сообщила "Интерфаксу" в пятницу сотрудница пресс-службы управления МВД России по краю Елена Пасенюк.

"Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в пятницу утром на ул. Владивостокская в краевом центре. 13-тилетний подросток катал на мопеде своего сверстника и четырехлетнего малыша. Когда компания ехала по центральной дороге, юный водитель врезался в "Ниссан Ванетт", - сказала Пасенюк.

Она отметила, что ребенка, сидевшего за рулем мопеда, и младшего из его пассажиров доставили в больницу для обследования.

"По предварительным данным, они сильно не пострадали. Третьего мальчика медики отпустили сразу", - подчеркнула представитель Управления МВД.

Пасенюк напомнила, что, согласно правилам дорожного движения, управлять мопедом можно только после 16 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Теги: Камчата, Петропавловск-Камчатский
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