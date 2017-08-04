Трое детей на мопеде попали в аварию в столице Камчатки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском мопед, на котором ехали трое детей - двое 13-летних подростков и 4-летний малыш, врезался в микроавтобус, двое мальчиков попали в больницу, сообщила "Интерфаксу" в пятницу сотрудница пресс-службы управления МВД России по краю Елена Пасенюк.

"Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в пятницу утром на ул. Владивостокская в краевом центре. 13-тилетний подросток катал на мопеде своего сверстника и четырехлетнего малыша. Когда компания ехала по центральной дороге, юный водитель врезался в "Ниссан Ванетт", - сказала Пасенюк.

Она отметила, что ребенка, сидевшего за рулем мопеда, и младшего из его пассажиров доставили в больницу для обследования.

"По предварительным данным, они сильно не пострадали. Третьего мальчика медики отпустили сразу", - подчеркнула представитель Управления МВД.

Пасенюк напомнила, что, согласно правилам дорожного движения, управлять мопедом можно только после 16 лет при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

По факту ДТП полиция проводит проверку.