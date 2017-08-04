Двое третьеклассников повредили более 40 надгробий в Нижегородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в повреждении надгробий на кладбище в городе Лысково Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

27 июня в правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные повредили 46 памятников на местах захоронения на городском кладбище. Всего по этому поводу в полицию обратились 24 человека.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением).

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое школьников восьми и девяти лет, учащиеся третьего класса. По словам детей, они сделали это из хулиганских побуждений, "чтобы посмотреть, как падают памятники", утверждает пресс-служба. С детьми и их родителями проведены профилактические беседы.