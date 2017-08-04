Возбуждено дело после гибели рабочих в колодце на воронежской свиноферме

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи после проведения доследственной проверки по факту гибели двух рабочих на свиноферме ООО "Черкизово-Свиноводство" приняли решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труды, совершенных лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По предварительной версии, 4 июля 2017 года в колодце канализационно-насосной станции одного из предприятий свиноводческого комплекса, расположенном в Нижнедевицком районе Воронежской области, были обнаружены трупы двух рабочих, которые должны были заниматься очисткой коллектора.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, мужчины захлебнулись содержимым колодца.