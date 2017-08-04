Во Владимирской области суд назначил педиатру ограничение свободы за смерть девочки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Муромский городской суд Владимирской области вынес приговор бывшему врачу-педиатру городской станции скорой медицинской помощи Жанне Стрелковой по делу о смерти трехлетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Ей назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы и запрета заниматься врачебной деятельностью в течение года.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Утром 7 декабря 2015 года диспетчеру муромской станции скорой помощи поступило сообщение из Молотицкой амбулатории о сложном случае с маленьким ребенком - девочка задыхалась.

Экстренный вызов был передан педиатру, которая не проверила укомплектованность бригады всеми необходимыми инструментами, препаратами и аппаратурой. Кроме того, узнав, что в машине "скорой" нет бензина, она не потребовала заменить автомобиль, а распорядилась поехать на заправку. Это привело к тому, что медики прибыли по вызову с превышением норматива на 39 минут.

Приехав к пациентке, педиатр, у которой не было с собой необходимой аппаратуры, диагностировала у ребенка стенозирующий ларингит и недооценила тяжесть состояния здоровья девочки. Стрелкова не провела обязательные клинические исследования, не использовала кислородотерапию и не приняла решение о проведении операции, показанной в подобных экстренных случаях (интубации трахеи), говорится в сообщении.

Педиатр решила везти ребенка в муромскую детскую больницу. Девочка умерла в машине. По результатам проверки департамента здравоохранения администрации Владимирской области трое сотрудников станции скорой помощи привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к доукомплектованию служебного автотранспорта медоборудованием. В конце 2016 года Стрелкова уволилась.