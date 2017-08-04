К Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"

Согласно расследованию ФБК, бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с землей в дар этому фонду, набсовет которого возглавляет однокурсник премьер-министра РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фонд "Соцгоспроект" подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

"В суд поступил иск фонда "Соцгоспроект" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками заявлены Навальный и ФБК", - сказала она. По словам пресс-секретаря, дата рассмотрения иска ещё не назначена.

В начале марта ФБК опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев.