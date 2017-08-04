В России Дело "Шалтая-Болтая"

Суд 10 августа начнет рассматривать по существу дело хакеров "Шалтая-Болтая"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд через неделю приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай", передает корреспондент "Интерфакса"

"Рассмотрение дела по существу назначено на 11 часов 10 августа в открытом режиме", - сообщила журналистам адвокат Наталья Земскова, представляющая интересы Филинова.

Ранее суд продлил арест обвиняемых на полгода, отложив заседание, чтобы дать вступившему в дело защитнику Теплякова время для ознакомления с материалами дела.

Тепляков и Филинов обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, в 2013-2016 годах фигуранты, действуя совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ряда граждан РФ, а также её копирование с целью последующей продажи на используемых ими сайтах.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита уже обжаловала данное решение.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали двух его подельников - Теплякова и Филинова. Первый признал вину, второй категорически отрицает участие в хакерской группе.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, она специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселёв, а также Елена Морозова из группы "Сумма". Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", ещё трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.

Теги: Шалтай-Болтай
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