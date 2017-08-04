В Ижевске на участниц коллектива "Бурановские бабушки" упала вывеска

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Участницы коллектива "Бурановские бабушки" в пятницу утром чудом избежали травм в результате падения вывески во время выступления на открытии магазина в Ижевске, сообщила "Интерфаксу" художественный руководитель коллектива Ольга Туктырева.

"Видимо, не укрепили вывеску (магазина - ИФ), и она стала падать на бабушек", - сказала она, отметив, что в результате инцидента никто травм не получил.

"У нас все хорошо. Напугала эта вывеска нас только. Слава Богу, все обошлось, все живы-здоровы", - сказала руководитель коллектива.

На размещенном в соцсетях видео выступления видно, что падающая вывеска задела музыкальную колонку, которая ударила одну из участниц коллектива по спине. От удара женщина упала на асфальт.

Участницы коллектива из Удмуртии получили широкую известность, заняв второе место на конкурсе "Евровидение" в 2012 году.