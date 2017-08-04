Лавров встретится с главой МИД Северной Кореи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Су Еном в предстоящие дни "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

"Подтверждаем, что такая встреча состоится", - сказал "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

В Манилу Лавров отправляется в ближайшие дни для участия в министерском совещании Россия-АСЕАН, встрече глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита и Региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности.

КНДР в последнее время осуществила серию ракетных пусков в нарушение резолюций СБ ООН и подверглась осуждению со стороны международного сообщества.

Накануне МИД Филиппин отверг возможность отстранения КНДР от участия в крупнейшем азиатском форуме по безопасности АСЕАН (АРФ), который пройдет в Маниле.

Ранее в тот же день информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей американских и филиппинских властей сообщило о планах Вашингтона добиться отстранения КНДР от участия в азиатском форуме. В администрации США считают, что действия Северной Кореи идут вразрез с основной целью регионального форума, которая заключается в предотвращении конфликтов.

Представитель МИД Филиппин отметил, что предстоящий форум, в котором примут участие главы МИД 27 стран, включая КНДР, предоставит хорошую возможность для обсуждения этой проблемы с северокорейским министром.