Борт с телами погибших в Абхазии россиянок вылетел в Сочи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тела двух жительниц Санкт-Петербурга, погибших в Абхазии из-за взрыва на складе боеприпасов, отправлены в пятницу из Сухума в Сочи, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Мизан Ломия.

По его словам, в 20:00 в пятницу борт с телами погибших вылетит в Санкт-Петербург.

"Расходы, связанные с доставкой погибших на родину, взяло на себя правительство Абхазии", - сказал Ломия. Он также сообщил, что в Санкт-Петербурге борт встретит глава абхазского землячества в городе Алхас Берулава.

Накануне пресс-служба президента Абхазии сообщила, что кабинет министров республики выплатит семьям погибших по 500 тыс. рублей.

Серия взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла 2 августа. Пострадали около 60 человек, в том числе российские туристы. В результате взрывов погибли две жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова и Елена Тимофеева, совершавшие конную прогулку.