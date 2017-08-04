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Забившим до смерти задержанного полицейским в Татарстане уменьшили сроки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в пятницу изменил приговор Вахитовского райсуда Казани, который в мае 2017 года дал по пять лет строгого режима двум сотрудникам полиции, до смерти забившим задержанного.

В пресс-службе Верховного суда Татарстана агентству "Интерфакс" сообщили, что согласно решению суда по жалобе адвокатов подсудимых срок наказания каждому снижен до трех лет, а также изменено место отбытия наказания - на колонию общего режима.

"Суд также исключил из приговора осуждение подсудимых по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани в мае 2017 года признал полицейских виновными по пунктам "а, б, в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), а также по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ и приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

19 января 2014 года Наиль Дияров и Дмитрий Кельмурзин в составе патрульного экипажа управления вневедомственной охраны по столице Татарстана выехали в одно из кафе города после срабатывания кнопки экстренного вызова полиции.

Там произошел конфликт между группой молодых людей, двое из которых вели себя агрессивно и пытались оказать сопротивление, в связи с чем на них были одеты наручники.

Всем участникам конфликта было предложено проехать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Но один из них ответил несогласием в нецензурной форме.

"После этого Дияров и Кельмурзин повалили его на землю и нанесли ему несколько ударов руками и ногами, а также резиновой палкой по различным частям тела, отчего потерпевший скончался на месте происшествия. При этом мужчина находился в наручниках и сопротивления не оказывал полицейским", - отмечалось в сообщении райсуда.

Теги: Татарстан
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