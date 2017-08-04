В Ленобласти раскрыли похищавшую нефтепродукты банду во главе с полицейским

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Деятельность преступной группы, специализировавшейся на хищении продукции завода КИНЕФ (ООО "Киришинефтеоргсинтез", Киришский НПЗ), раскрыта в Киришском районе Ленинградской области.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР региона, похитители нефтепродуктов с завода были задержаны с поличным в пятницу. Следователями предварительно установлено, что на территории Киришского района не позднее февраля 2017 года начало действовать преступное сообщество, созданное для хищения продукции завода КИНЕФ.

"В состав преступного сообщества вошли не менее 16 человек, в том числе действующие и бывшие сотрудники полиции, лица, ранее совершавшие хищения нефтепродуктов, а также сотрудники организаций, оказывающих ООО "КИНЕФ" услуги по охране территории и объектов завода", - говорится в сообщении.

Руководил преступным сообществом начальник ОМВД по Киришскому району. Для хищения продукции использовались различные схемы, в том числе использование автомобилей-"двойников", схожих с автомобилями КИНЕФ, а также повреждение магистральных нефтепроводов и откачка из них продукции завода.

Участие сотрудников полиции в этой схеме выражалось в сокрытии преступной деятельности, а также предоставлении информации о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях.

Возбуждено дело по статьям "организация и участие в преступном сообществе", "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". В настоящее время следователями на территории города Кириши проводятся обыски и задержания других участников преступного сообщества.

Киришский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год. КИНЕФ - дочернее предприятие "Сургутнефтегаза" .