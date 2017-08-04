"Победа" потребует от дебошира возместить все расходы из-за вынужденной посадки самолета

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" собирается взыскать с нарушителя, курившего на борту самолета рейса Москва - Махачкала, все расходы, понесенные компанией из-за вынужденной посадки в Кавминводах, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"В расходы входит топливо, обслуживание рейса в Минеральных Водах, рабочее время экипажа, лизинг, компенсация другим пассажирам рейса и другое", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сумма расходов, понесенных "Победой" в аналогичной ситуации в июле этого года, составила почти 200 тыс. рублей. Тогда рейс выполнялся из Махачкалы в Санкт-Петербург с вынужденной посадкой в Москве.

Самолет авиакомпании "Победа", летевший в четверг из Москвы в Махачкалу, сел в аэропорту Кавказских Минеральных Вод из-за дебошира на борту, который буянил, курил сигарету и ругался. Мужчина был снят с рейса и доставлен в отделение полиции.