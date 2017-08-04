Музей космонавтики в Калуге достроят до конца года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Строительство музея космонавтики имени Циолковского в Калуге завершат до конца года, сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский в пятницу.

"Здесь строится вторая очередь государственного музея Циолковского, музея космонавтики. По сути, это новый музей, многократно превышающий своими потенциальными экспозиционными возможностями старый музей, заложенный ещё Королёвым и Гагариным. Мы планируем завершить строительные работы до конца этого года", - сказал министр в ходе поездки в город.

Он отметил архитектурные особенности музея.

"Фактически (он) замаскирован в ландшафт. Будет создано единое пространство старого и нового музеев, Инновационного культурного центра, единая парковая зона. Думаю, это будет одна из самых интересных культурно-туристических точек на карте центральной России", - заявил министр.

Музей находится рядом с Инновационным культурным центром (ИКЦ) Калуги.