В якутской шахте "Мир" пока не нашли 9 горняков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На момент аварии в якутской шахте "Мир", по уточненным данным, находились 142 человека, говорится в сообщении "АЛРОСА" .

"К настоящему моменту на поверхность поднято 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски 9 человек. Спасательная операция продолжается", - приведены в сообщении компании слова главы "АЛРОСА" Сергея Иванова.

Всего в смене на руднике "Мир" находились 151 человек, которые получили наряд, но 9 из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались, уточнил он.

В пятницу в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия), принадлежащей алмазодобывающей компании "АЛРОСА", произошел прорыв воды в рудник из карьера. Позже вода схлынула, подтопленных участков в забое сейчас нет.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике. Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".