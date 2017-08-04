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Путин отправил главу МЧС ликвидировать последствия ЧС на руднике в Якутии

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента РФ Владимира Путина вылетает на место аварии на руднике "Мир" в Якутии, где возглавит комиссию по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

Со своей стороны Главное управление МЧС по Кемеровской области сообщает, что горноспасатели из Кузбасса вылетели в республику Саха (Якутия) бортом МЧС.

"В состав спасательной группировки входят отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Всего в район происшествия направлены более 30 человек. Специалисты оснащены необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в шахте рудника "Мир" алмазодобывающей компании "АЛРОСА" в пятницу днем произошел прорыв воды в рудник из карьера. По уточненным данным, в руднике находилось 142 человека, на поверхность поднято 133 горняка. Двое из них госпитализированы с легкими травмами. Ведутся поиски еще девятерых.

Теги: Якутия, АЛРОСА, Мирный, МЧС, Владимир Пучков
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