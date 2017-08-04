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Производитель "искусственного мяса" Impossible получит $75 млн от Temasek и Билла Гейтса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сингапурский государственный инвестфонд Temasek, Билл Гейтс и гонконгский миллиардер Ли Кашин профинансируют стартап Impossible, занимающийся производством мяса из растительного сырья, пишет The Financial Times.

Среди других инвесторов, принимающих участие в раунде финансирования Impossible объемом $75 млн, фонд Open Philantrophy, возглавляемый сооснователем Facebook Дастином Московицем и его супругой Кари Туной.

Impossible была создана в 2011 году бывшим профессором биохимии Стэнфордского университета Пэтом Брауном. В качестве ключевого ингредиента для производства "искусственного мяса" Браун использует леггемоглобин - разновидность гемоглобина, содержащуюся в сое, которая придает растительным бургерам вкус настоящего мяса. Компонент производится с помощью генетически модифицированных дрожжей и ферментации, что позволяет создать идентичный натуральному мясу продукт, утверждают в Impossible.

Компания недавно получила патент на использование соевого леггемоглобина в заменителях мяса и планирует предоставить Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами исследования, подтверждающие безопасность употребления этого компонента в пищу.

Бургеры с использованием "растительного мяса" впервые появились в одном из нью-йоркских ресторанов год назад, в настоящее время они подаются почти в 50 ресторанах.

В ближайшие недели Impossible намерена открыть предприятие в Окленде, что позволит ей перейти от продажи нескольких тысяч бургеров в месяц к нескольким миллионам, заявил главный операционный и финансовый директор компании Дэвид Ли.

"Это полностью изменит экономику бизнеса и область распространения продукции бренда, - заявил Ли в интервью FT. - К концу этого календарного года мы будем генерировать прибыль в расчете на каждый выпускаемый бургер, что даст нам средства на дальнейшее развитие".

В дальнейшем Impossible надеется начать разработку растительных альтернатив другим продуктам животного происхождения, включая сыр, рыбу и сосиски.

"Есть целый набор продуктов, которые мы знаем, как делать, - заявил Браун. - Когда у нас будут ресурсы, чтобы начать их производство, мы начнем его".

Теги: Impossible, Билл Гейтс
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