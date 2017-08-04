В городе Мирный введен режим ЧС после аварии на шахте "АЛРОСА"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе Мирный после аварии на руднике "Мир".

"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы", - сказал он.

В шахте рудника "Мир" в Якутии сегодня произошел прорыв воды в рудник из карьера. В этот момент на смене находился 151 человек. Вскоре после затопления вода схлынула. К вечеру пятницы спасатели подняли на поверхность 142 горняков. Обследование шахты и поиски еще девяти горняков продолжаются.