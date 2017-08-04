Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаВ России"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"
В России

На обновление мемориального комплекса в Катыни выделили 126 млн рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российское военно-историческое общество обновит экспозицию в мемориальном комплексе в Катыни (Смоленская область), сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Строительство выставочного центра в Катыни завершается. Выставку откроем в декабре этого года, а новый комплекс благоустройства, скорее всего, сдвинется на 2018 год. В этом году на строительство было выделено 114 млн рублей, 126 млн рублей всего (вместе с прошлым годом - ИФ). 10 млн будет стоить вся новая экспозиция и ещё около 50 млн рублей - благоустройство. Это большая интересная по задумке мемориальная экспозиция под открытым небом", - сказал Мединский в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что в выставочном зале будет воссоздана экспозиция не только Катыньской трагедии, но и "более комплексно вся история русско-польских отношений конца XIX - начала XX века, потому что нельзя события, произошедшие в лесу в Катыни вырывать из общего контекста мировой истории".

Министр пояснил, что в обновлённой экспозиции будет рассказано о Польше в составе Российской империи, революционном движении в Польше, Советско-польской войне, трагедии десятков тысяч красноармейцев попавших в плен в Польше и погибших. На выставке будет затронут вопрос отношений между Польшей и советской Россией до начала Второй Мировой войны, "экспансионистских планов польского правительства и последующего фактически раздела Польши Советским Союзом, вернувшем себе территории до так называемой "линии Керзона" с подавляющим русским населением, которые ранее были отторгнуты у России".

Помимо обновления экспозиции, РВИО занимается вопросом благоустройства российской части мемориала, где похоронена большая часть советских граждан.

"Ужасно несправедливо, что польская часть благоустроена, в хорошем состоянии, а российской как будто нет", - заключил министр.

Теги: Катынь, Владимир Мединский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕСВ МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕС
Ранее в пятницу совет ЕС принял решение о дополнении санкционного списка по РФ из-за перемещения турбин Siemens в КрымПодробнее
"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир""АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"
В шахте ведется спасательная операция по розыску оставшихся горняковПодробнее
Суд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 года
Все это время он не сможет участвовать в избирательных кампанияхПодробнее
Защита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФЗащита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФ
В пятницу ЕСПЧ в срочном порядке запретил России депортировать Али Феруза до вынесения решения по его основной жалобеПодробнее
Из подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков
Спасательная операция продолжаетсяПодробнее
ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФ
Суд в Страсбурге применил правило 39, запрещающее какое-либо перемещение до рассмотрения жалобы в ЕСПЧПодробнее
Рудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых водРудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых вод
Спасатели пытаются поднять на поверхность 60 оставшихся в забое рабочихПодробнее
На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв водыНа руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды
В шахте находятся более 100 человекПодробнее
К Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"К Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"
Согласно расследованию ФБК, бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с землей в дар этому фонду, набсовет которого возглавляет однокурсник премьер-министра РФПодробнее
Новосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплатеНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате
Предыдущий подобный случай повлек уголовное дело в отношении работодателяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 августа8 фото
04 августа
Фотохроника 4 августа
Лучшие фото недели10 фото
04 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаВ России"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"В РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

С несколькими горняками из шахты "Мир" установлена связь

На обновление мемориального комплекса в Катыни выделили 126 млн рублей

МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве

Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши после визита Саакашвили

Актриса из "Секса в большом городе" собралась побороться за пост губернатора Нью-Йорка

В Венесуэле начало работу учредительное собрание

На фестивале GEM в грузинском Анаклиа от интоксикации скончалась девушка

Полиция задержала сторонников Навального на согласованном пикете в Казани

В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕС

В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕСРанее в пятницу совет ЕС принял решение о дополнении санкционного списка по РФ из-за перемещения турбин Siemens в Крым Подробнее

В 11 странах Европы температура превысила 40°C

В городе Мирный введен режим ЧС после аварии на шахте "АЛРОСА"

Что произошло за день: пятница, 4 августа

МИД Украины выразил протест по поводу поездки Медведева в Крым

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции