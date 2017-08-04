На обновление мемориального комплекса в Катыни выделили 126 млн рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российское военно-историческое общество обновит экспозицию в мемориальном комплексе в Катыни (Смоленская область), сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Строительство выставочного центра в Катыни завершается. Выставку откроем в декабре этого года, а новый комплекс благоустройства, скорее всего, сдвинется на 2018 год. В этом году на строительство было выделено 114 млн рублей, 126 млн рублей всего (вместе с прошлым годом - ИФ). 10 млн будет стоить вся новая экспозиция и ещё около 50 млн рублей - благоустройство. Это большая интересная по задумке мемориальная экспозиция под открытым небом", - сказал Мединский в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что в выставочном зале будет воссоздана экспозиция не только Катыньской трагедии, но и "более комплексно вся история русско-польских отношений конца XIX - начала XX века, потому что нельзя события, произошедшие в лесу в Катыни вырывать из общего контекста мировой истории".

Министр пояснил, что в обновлённой экспозиции будет рассказано о Польше в составе Российской империи, революционном движении в Польше, Советско-польской войне, трагедии десятков тысяч красноармейцев попавших в плен в Польше и погибших. На выставке будет затронут вопрос отношений между Польшей и советской Россией до начала Второй Мировой войны, "экспансионистских планов польского правительства и последующего фактически раздела Польши Советским Союзом, вернувшем себе территории до так называемой "линии Керзона" с подавляющим русским населением, которые ранее были отторгнуты у России".

Помимо обновления экспозиции, РВИО занимается вопросом благоустройства российской части мемориала, где похоронена большая часть советских граждан.

"Ужасно несправедливо, что польская часть благоустроена, в хорошем состоянии, а российской как будто нет", - заключил министр.