В России

Мединский сравнил маршала Жукова с Наполеоном

Министр культуры пообещал развивать музейный комплекс на родине полководца

Мединский сравнил маршала Жукова с Наполеоном
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил маршала Георгия Жукова с фигурами Наполеона, Суворова, Кутузова и пообещал развивать музейный комплекс полководца в городе Жуков, где тот родился.

"Сейчас подумаем, как развивать это уникальное место, потому что Жуков, конечно, фигура отнюдь не областного масштаба. Жуков - это фигура уровня военного гения, равновеликая, с кем бы сравнить... Суворов, Наполеон, Кутузов. Такого масштаба военное дарование", - сказал министр журналистам в пятницу, во время посещения музея маршала Георгия Жукова в Калужской области.

Ранее Российское Военно-историческое общество (РВИО) восстановило дом, в котором родился и жил Жуков.

"Постараемся здесь сделать что-то интересное", - заключил министр.

Теги: Владимир Мединский, Георгий Жуков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕСВ МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕС
Ранее в пятницу совет ЕС принял решение о дополнении санкционного списка по РФ из-за перемещения турбин Siemens в КрымПодробнее
"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир""АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"
В шахте ведется спасательная операция по розыску оставшихся горняковПодробнее
Суд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 года
Все это время он не сможет участвовать в избирательных кампанияхПодробнее
Защита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФЗащита обжаловала решение о выдворении журналиста "Новой газеты" из РФ
В пятницу ЕСПЧ в срочном порядке запретил России депортировать Али Феруза до вынесения решения по его основной жалобеПодробнее
Из подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняковИз подтопленного рудника в Якутии спасли 133 горняков
Спасательная операция продолжаетсяПодробнее
ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФ
Суд в Страсбурге применил правило 39, запрещающее какое-либо перемещение до рассмотрения жалобы в ЕСПЧПодробнее
Рудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых водРудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых вод
Спасатели пытаются поднять на поверхность 60 оставшихся в забое рабочихПодробнее
На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв водыНа руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды
В шахте находятся более 100 человекПодробнее
К Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"К Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"
Согласно расследованию ФБК, бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с землей в дар этому фонду, набсовет которого возглавляет однокурсник премьер-министра РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 августа8 фото
04 августа
Фотохроника 4 августа
Лучшие фото недели10 фото
04 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЕС ввел новые санкции из-за поставок турбин Siemens в КрымВ РоссииСуд продлил испытательный срок Навальному до конца 2020 годаВ России"АЛРОСА" назвала причину аварии на руднике "Мир"В РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

Американский проект резолюции СБ ООН с санкциями уменьшит экспорт КНДР на $1 млрд

Мединский сравнил маршала Жукова с Наполеоном

Мединский сравнил маршала Жукова с НаполеономМинистр культуры пообещал развивать музейный комплекс на родине полководца Подробнее

Рогозин рассказал о росте продукции ОПК в Крыму с 2015 года на 430%

С несколькими горняками из шахты "Мир" установлена связь

На обновление мемориального комплекса в Катыни выделили 126 млн рублей

МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве

Прокуратура Грузии обратилась к коллегам из Польши после визита Саакашвили

Актриса из "Секса в большом городе" собралась побороться за пост губернатора Нью-Йорка

В Венесуэле начало работу учредительное собрание

На фестивале GEM в грузинском Анаклиа от интоксикации скончалась девушка

Полиция задержала сторонников Навального на согласованном пикете в Казани

В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕС

В МИД РФ заявили о возможном введении мер в ответ на расширение санкций ЕСРанее в пятницу совет ЕС принял решение о дополнении санкционного списка по РФ из-за перемещения турбин Siemens в Крым Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции