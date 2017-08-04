Мединский сравнил маршала Жукова с Наполеоном

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сравнил маршала Георгия Жукова с фигурами Наполеона, Суворова, Кутузова и пообещал развивать музейный комплекс полководца в городе Жуков, где тот родился.

"Сейчас подумаем, как развивать это уникальное место, потому что Жуков, конечно, фигура отнюдь не областного масштаба. Жуков - это фигура уровня военного гения, равновеликая, с кем бы сравнить... Суворов, Наполеон, Кутузов. Такого масштаба военное дарование", - сказал министр журналистам в пятницу, во время посещения музея маршала Георгия Жукова в Калужской области.

Ранее Российское Военно-историческое общество (РВИО) восстановило дом, в котором родился и жил Жуков.

"Постараемся здесь сделать что-то интересное", - заключил министр.