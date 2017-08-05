Глава МЧС поручил оперативному штабу на руднике "Мир" работать максимально открыто

Глава МЧС РФ Владимир Пучков и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов в штаб-квартире АК "Алроса" во время заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий подтопления в шахте "Мир"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии поручил организовать работу штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Якутске в открытом режиме.

"Я попрошу руководство шахты, республики: мы должны быть абсолютно открыты. Все вопросы, которые мы обсуждаем, должны доводиться до людей. У нас работает оперативный штаб - открывайте двери, чтобы все желающие приходили, и, не мешая выполнять основные задачи, принимали участие и слушали, включая и родственников шахтеров", - сказал Пучков.

Он также отметил, что необходимо организовать планомерную разъяснительную работу со сменами сотрудников, которые не работают в настоящее время.

"До всех работников должны быть доведены все предварительные данные", - подчеркнул он.

"Поисково-спасательная операция продолжается. Я попрошу всех специалистов-горноспасателей и соответствующий оперативный штаб согласовать все дальнейшие шаги. Мы должны выполнить задачу и спасти людей, которые находятся внизу, при этом, соблюдая меры безопасности", - сказал Пучков в субботу в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он также отметил, что все службы города Мирного "должны работать в режиме ЧС, особенно в выходные дни".

Пучков также поручил оперативному штабу привлекать к работе ученых, специалистов, отрабатывать каждый технологический шаг.

"Система сложная, внешнее воздействие, к сожалению, продолжается. Поэтому должен быть жесткий контроль параметров. Доводите любую информацию об их изменениях до тех, кто работает внизу", - подчеркнул Пучков.

В шахте рудника "Мир" в пятницу произошел прорыв воды в рудник из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека, 133 из них эвакуированы на поверхность, в настоящий момент идёт спасательная операция по поиску оставшихся 9 шахтеров.