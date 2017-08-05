Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сход 23-х порожних вагонов грузового поезда №2905 произошел на нечетном пути перегона Яблоново - Тургутуй Читинского района Забайкальского края, сообщает сайт Главного управления МЧС по Забайкальскому краю в ночь на субботу.

"В результате нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена. К месту направлены два аварийно-восстановительных поезда со станции Чита-1, Хилок", - говорится в сообщении.

Также к месту происшествия направилась оперативная группа спасателей.

Движение по перегону временно приостановлено. Причина схода устанавливается, отмечается в сообщении.

"Пассажирские поезда № 207 Владивосток - Новокузнецк, № 270 Адлер - Чита, № 208 Новокузнецк - Владивосток, № 70 Москва - Чита задержаны на Забайкальской железной дороге в связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Яблоново - Тургутуй. В случае длительной задержки пассажиры задержанных поездов будут обеспечены питанием", - говорится в сообщении.