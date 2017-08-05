Спасенные из рудника "Мир" горняки подключились к поиску оставшихся в шахте

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасенные рабочие рудника "Мир" в Якутии, где в результате прорыва воды остаются под землей восемь горняков, вновь спускаются в выработки и помогают искать пропавших.

"Сегодня подключились коллеги тех, кто остался внизу. Те ребята, которые вчера выходили из-под земли. Они помогают расчищать завалы и убирать грязь, которая есть в некоторых местах. Работы не прерываются, принимаются все меры, чтобы найти людей", - сообщил глава Якутии Егор Борисов в видеокомментарии, размещенном на его официальном сайте.

По словам руководителя республики, удар воды был очень сильный. Это спровоцировало образование большого количества грязи.

"Вода сама по себе очень грязная, чтобы работали водолазы. Это серьезно осложняет поиски", - добавляет Борисов, отмечая в то же время, что спасательная операция продолжается по ранее принятому плану.

Ранее сообщалось, что на поверхность из рудника поднято 143 горняка. Трое из них госпитализированы. У двоих легкие травмы, третий - в более серьезном состоянии. Поиски 8 человек продолжаются. Это жители Мирного и Белгорода.