Космические объекты 10 раз опасно сближались со спутниками РФ в 2017 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска Воздушно-космических сил РФ в текущем году выдали десять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с российскими спутниками, сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Головко.

"В 2017 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) ... выдали 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказал А.Головко в интервью, которое будет опубликовано в среду в газете "Красная звезда".

По словам командующего, специалисты центра обнаружили и сопроводили около 1000 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 190 космических объектов.

Всего в текущем году специалисты центра провели более 3500 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, сообщил генерал-полковник.

"Особое внимание специалистами ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", - подчеркнул командующий.