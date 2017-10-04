Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Командорских островов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Беринговом море возле Командорских островов, сообщили агентству "Интерфакс" в среду в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в среду утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 39 км в 62 км восточнее села Никольское, расположенного на о.Беринга (Алеутский район Камчатского края)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что на территории региона подземные толчки не ощущались.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.