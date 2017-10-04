Лавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия не стремится к противостоянию с США и рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и витки конфронтации удастся остановить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет верх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся", - сказал С.Лавров в интервью межарабской газете "Аш Шарк Аль-Аусат".

Он подчеркнул, что Россия открыта к поиску путей "оздоровления" отношений с новой администрацией США, "опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга".

"Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте", - добавил С.Лавров.

По словам главы российского МИД, нормализации диалога между двумя странами мешает "искусственно нагнетаемая русофобская кампания в США, включая инсинуации о мнимом вмешательстве нашей страны в прошлогодние президентские выборы".

"Складывается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне не хочет соглашаться с волеизъявлением американцев, пытаясь свалить на нас собственные неудачи, беззастенчиво использует российскую карту в политической борьбе", - отметил С.Лавров, добавив, что Москва не поддается эмоциям и проявляет сдержанность.

Он подчеркнул, что в России "учитывают непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации".

"Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле "Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций", - добавил глава МИД РФ.