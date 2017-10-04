Взрыв паров топлива и пожар произошли в Омском речном порту

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Омская транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на территории Омского речного порта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации 01:20 по местному времени в среду (22:20 мск во вторник) в речном порту г.Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения.

В результате происшедшего пострадали капитан-механик (от госпитализации отказался) и моторист (госпитализирован с ушибами).

Пожар ликвидирован в 02:42 местного времени.

Проверка проводится на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности.