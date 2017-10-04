Российский фрегат "Адмирал Григорович" вернулся из похода в Средиземноморье

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новейший российский фрегат "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", завершив краткосрочный поход в Средиземноморье, вернулся в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор в северном направлении.

Как сообщалось 25 сентября, пройдя Черноморские проливы, фрегат направился с визитом на греческий остров Корфу.

Экипаж корабля принял участие в мероприятиях XVI общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого прошли дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков. 1 октября, завершив визит, фрегат покинул Корфу.

Ранее новейший российский фрегат "Адмирал Григорович" и однотипный "Адмирал Эссен", выполняя боевые задачи в Средиземном море, участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

В настоящее время в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море входят фрегат "Пытливый" и оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино".

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.