Суд постановил поднять со дна Байкала 25 затонувших автомобилей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Иркутска по требованию прокуратуры обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей поднять автомобили, затонувшие в озере Байкал, а также в его главном притоке реке Селенге и единственной вытекающей из него реке Ангаре.

Как сообщила прокуратура Иркутской области, за последние три года в указанных водоемах затонуло 42 автотранспортных средства, из них 35 - в Байкале.

"До настоящего времени не поднятыми остаются 30 затонувших автомобилей, в том числе 25 - из акватории озера, что создает угрозу причинения вреда его уникальной экосистеме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обязанность по организации подъема имущества, затонувшего в судоходных водоемах, лежит на администрации внутренних водных путей, однако администрация Байкало-Ангарского бассейна это не признавала и не исполняла.

"В ходе судебного заседания Западно-Байкальской прокуратурой доказан факт наличия угрозы окружающей среде и неверность позиции администрации внутренних водных путей по данному вопросу. Ее бездействие признано судом незаконным с возложением обязанности организовать подъем затонувших автомобилей", - сказано в пресс-релизе.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура возьмет под контроль его исполнение, уточняется в сообщении.