Бежавшие от преследований в Мьянме мусульмане-рохинджа получат помощь из Чечни

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Чеченский Фонд имени Ахмада Кадырова выделит около $800 тысяч до конца 2017 года на помощь бежавшим в Бангладеш от преследований в Мьянме мусульманским беженцам-рохинджа, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.

По данным издания, беженцами уже стали более полумиллиона человек, при этом их число продолжает расти. "Бангладеш ежедневно принимает по 5-7 тысяч рохинджа. На площади 400 кв. км скопилось более миллиона человек, включая беженцев, прибывших из Мьянмы ранее, и местных жителей", - пишет газета.

Сабсаби сообщил изданию, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова лично проинспектировал лагеря беженцев в Бангладеш и в тот же день подал через российское посольство заявку на разрешение деятельности фонда в этой стране. Сенатор признался, что планировал получить положительный ответ уже через три-четыре дня, но процесс затянулся, так как Бангладеш неохотно аккредитует благотворительные организации, думая, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев.

Сенатор ожидает, что Фонд сможет приступить к работе уже 15 октября, став первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш. Фонд уже закупил одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы для рохинджа.

Местные жители и власти Бангладеш, относятся к беженцам с сочувствием, но их наплыв фактически уничтожил экономику округа, заявил "Коммерсанту" глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов. "Большая часть населения там живет сельским хозяйством, а беженцы физически заняли их поля", - пояснил он.

В начале сентября у посольства Мьянмы в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку мусульман-рохинджа. Протестующие против ситуации с мусульманами в Мьянме представители конфессии собрались у дипмиссии на Большой Никитской улице. Аналогичная акция прошла в Грозном, по словам ее организаторов, она собрала более 1 млн человек , на ней выступил глава Чечни. Кадыров заявил, что в Мьянме проводится этническая чистка - совершаются зверские убийства, в том числе, детей.

Конфликт в Мьянме

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального правления. Власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому зачастую отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.