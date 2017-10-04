Умару Джабраилову предъявлено обвинение в хулиганстве

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полиция предъявила обвинение в хулиганстве бывшему сенатору Умару Джабраилову в связи со стрельбой в московском отеле Four Seasons ("Четыре сезона"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Джабраилову предъявлено обвинение по части 1 статьи 213 УК ПФ - "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Он свою вину признал", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время в отношении Джабраилова, имеющего две контузии, проходит психолого-психиатрическая экспертиза, призванная определить его вменяемость.

"После получения результатов экспертизы, ему будет предъявлено окончательное обвинение и начата процедура ознакомления с материалами дела", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили , что 29 августа в полицию поступила информация, что в расположенном в центре города отеле, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Пострадавших в результате происшествия нет, отметили в пресс-службе.

По данным источника, Джабраилов имеет разрешение на ношение и хранение наградного пистолета Ярыгина, из которого и велась стрельба.